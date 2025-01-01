Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beauty-Experimente mit Julia Beautx

Folge 2: Beauty-Experimente mit Julia Beautx

23 Min.Ab 12

Diesmal ist überraschend die Influencerin Julia Beautx zu Gast bei Claudia Obert. Sie versuchen sich gemeinsam an einem Beauty-Experiment in Form von Gesichtsmasken aus Nahrungsmitteln. Dazu gibt es natürlich einen Schluck Champagner.

