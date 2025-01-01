Staffel 1Folge 3
Porridge-Power mit Paul UnterleitnerJetzt kostenlos streamen
Die Obert Connection
Folge 3: Porridge-Power mit Paul Unterleitner
19 Min.Ab 12
Paul Unterleitner ist Fitness-Influencer und diesmal der Gast von Claudia Obert. Sie sprechen über seinen Social-Media-Auftritt sowie darüber, wie Claudia ihr Fitnessprogramm aufbauen kann. Dazu gibt es Tipps in punkto vegane und gesunde Ernährung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Obert Connection
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn