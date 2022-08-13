Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Patrick Star Show

Bärenhunger / Patricks Verstimmung

NickelodeonStaffel 1Folge 1vom 13.08.2022
Bärenhunger / Patricks Verstimmung

Bärenhunger / Patricks VerstimmungJetzt kostenlos streamen

Die Patrick Star Show

Folge 1: Bärenhunger / Patricks Verstimmung

22 Min.Folge vom 13.08.2022Ab 6

Patrick hostet eine Sendung übers Essen, nachdem er kein Frühstück bekommen hat. // Patrick und SpongeBob erleben die Wunder der Arbeitswelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Patrick Star Show
Nickelodeon
Die Patrick Star Show

Die Patrick Star Show

Alle 3 Staffeln und Folgen