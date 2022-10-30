Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Patrick Star Show

Krieg der Stufen / Frostige Feinde

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 30.10.2022
Die Patrick Star Show

Folge 2: Krieg der Stufen / Frostige Feinde

22 Min.Folge vom 30.10.2022Ab 6

Patrick und Opapat versuchen sich gegenseitig auf der Treppe zu überholen, was zu einem skurrilen Konflikt führt. // Die Angehörigen der Star-Familie setzen sich mit ihren absurden Rivalitäten auseinander.

