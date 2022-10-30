Krieg der Stufen / Frostige FeindeJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 2: Krieg der Stufen / Frostige Feinde
22 Min.Folge vom 30.10.2022Ab 6
Patrick und Opapat versuchen sich gegenseitig auf der Treppe zu überholen, was zu einem skurrilen Konflikt führt. // Die Angehörigen der Star-Familie setzen sich mit ihren absurden Rivalitäten auseinander.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon