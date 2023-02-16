Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Patrick Star Show

Squidinas Helferlein / Dem Gestank auf der Spur

NickelodeonStaffel 1Folge 5vom 16.02.2023
Folge 5: Squidinas Helferlein / Dem Gestank auf der Spur

22 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 6

Die Patrick Star Show wird von einem äußerst merkwürdigen Gestank unterbrochen. // Squidina stellt einen Assistenten ein, der seinen Job ein bisschen zu gut macht.

