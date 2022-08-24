Verschollen im Sofa / Der Pat-A-ThonJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 3: Verschollen im Sofa / Der Pat-A-Thon
22 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6
Patrick verliert die Fernbedienung zwischen den Sofakissen, und geht auf eine Reise in das Sofa, um sie zu finden. // Patrick hostet einen TV-Spendenmarathon, um Geld für Schnecken, die nicht tanzen können, zu sammeln.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2-4: Nickelodeon