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Die Patrick Star Show

Verschollen im Sofa / Der Pat-A-Thon

NickelodeonStaffel 1Folge 3vom 24.08.2022
Verschollen im Sofa / Der Pat-A-Thon

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Die Patrick Star Show

Folge 3: Verschollen im Sofa / Der Pat-A-Thon

22 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6

Patrick verliert die Fernbedienung zwischen den Sofakissen, und geht auf eine Reise in das Sofa, um sie zu finden. // Patrick hostet einen TV-Spendenmarathon, um Geld für Schnecken, die nicht tanzen können, zu sammeln.

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