Der Flohmarkt, Teil 1 & Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 4: Der Flohmarkt, Teil 1 & Teil 2
22 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6
Opapat verhindert, dass seine kostbaren Erinnerungsstücke bei einem Familienflohmarkt verscherbelt werden.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-4: Nickelodeon