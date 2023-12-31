Folge vom 31.12.2023
Best of: Die extremsten Karren der PS ProfisJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 31.12.2023: Best of: Die extremsten Karren der PS Profis
46 Min.Folge vom 31.12.2023Ab 12
In jeder Sendung sucht Jean Pierre Kraemer, der Auto-Profi, mit seinem Team einen passenden Gebrauchtwagen für einen Zuschauer. Sie geben wertvolle Tipps, verraten Tricks der Verkäufer und beweisen, dass man gute Gebrauchtwagen günstig kaufen kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1