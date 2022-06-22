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Familienkombi für 7.000 Euro

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 22.06.2022: Familienkombi für 7.000 Euro

46 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 12

Thomas sucht ein Familienauto für seine Partnerin und ihr bald kommendes Baby. Der Wagen soll großräumig, sicher und zuverlässig sein und maximal 7.000 Euro kosten. Die PS Profis finden einen Saab 9-3, einen BMW 318i Touring und einen Volvo V70.

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