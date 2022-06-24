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Der Traum vom Porsche

Der Traum vom PorscheJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 24.06.2022: Der Traum vom Porsche

45 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12

Alex hat zehn Jahre lang gespart, um sich einen eigenen Porsche 911 leisten zu können. Jean Pierre und Sidney suchen ihm ein gutes Fahrzeug für 35.000 Euro. Außerdem erklären sie viele Fakten rund um das Thema Porsche und Cabrio.

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