Folge vom 24.06.2022
Der Traum vom PorscheJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 24.06.2022: Der Traum vom Porsche
45 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12
Alex hat zehn Jahre lang gespart, um sich einen eigenen Porsche 911 leisten zu können. Jean Pierre und Sidney suchen ihm ein gutes Fahrzeug für 35.000 Euro. Außerdem erklären sie viele Fakten rund um das Thema Porsche und Cabrio.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1