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Ein Mercedes SLK für nur 5.000 Euro?

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 17.03.2024: Ein Mercedes SLK für nur 5.000 Euro?

33 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12

Nicole will im Herbst ein Cabrio für nur 5.000 Euro kaufen. Die PS-Profis Jean Pierre und Sidney suchen einen Roadster à la BMW Z3, Mazda MX-5 und Mercedes SLK. Sie erklären außerdem, worauf man beim Kauf achten sollte.

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