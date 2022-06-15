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Zwei Autos für die Fitness-Trainerin

Zwei Autos für die Fitness-TrainerinJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 15.06.2022: Zwei Autos für die Fitness-Trainerin

44 Min.Folge vom 15.06.2022Ab 12

Die PS Profis machen sich für Sandra auf die Suche nach zwei Autos für zusammen höchstens 7.000 Euro. Sandra möchte ein Cabriolet und ein Winterauto haben. Jean Pierre und Sidney machen für die Kundin einen Mazda MX 5 und einen Audi A3 ausfindig.

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