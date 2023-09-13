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Ein neuer Stern für den Mercedes-Fan

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 13.09.2023: Ein neuer Stern für den Mercedes-Fan

45 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 12

Michael ist Gymnasiast und glühender Mercedes-Fan. Die PS-Profis haben den Auftrag bekommen, für ihn einen neuen Mercedes zu finden. Der Wagen darf auch etwas älter sein, aber in jedem Fall nicht mehr als 8000 Euro kosten.

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