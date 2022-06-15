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Kampfmaschine sucht japanischen Oldtmer

Kampfmaschine sucht japanischen OldtmerJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 15.06.2022: Kampfmaschine sucht japanischen Oldtmer

38 Min.Folge vom 15.06.2022Ab 12

Zuschauerkandidat und Stuntman Minh Huynh möchte einen japanischen Oldtimer aus den 70er Jahren für maximal 8.000 Euro. Die PS Profis Sid und Jean Pierre gehen auf die Suche nach einem Datsun 260 Z, einem Toyota Supra 3.0 oder einem Subaru SVX.

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