Folge vom 31.12.2023
Auslandseinsatz in Spanien: Ein Cabrio für Anja in MadridJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 31.12.2023: Auslandseinsatz in Spanien: Ein Cabrio für Anja in Madrid
45 Min.Folge vom 31.12.2023Ab 12
In jeder Sendung sucht Jean Pierre Kraemer, der Auto-Profi, mit seinem Team einen passenden Gebrauchtwagen für einen Zuschauer. Sie geben wertvolle Tipps, verraten Tricks der Verkäufer und beweisen, dass man gute Gebrauchtwagen günstig kaufen kann.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1