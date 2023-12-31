Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auslandseinsatz in Spanien: Ein Cabrio für Anja in Madrid

Auslandseinsatz in Spanien: Ein Cabrio für Anja in MadridJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 31.12.2023: Auslandseinsatz in Spanien: Ein Cabrio für Anja in Madrid

45 Min.Folge vom 31.12.2023Ab 12

In jeder Sendung sucht Jean Pierre Kraemer, der Auto-Profi, mit seinem Team einen passenden Gebrauchtwagen für einen Zuschauer. Sie geben wertvolle Tipps, verraten Tricks der Verkäufer und beweisen, dass man gute Gebrauchtwagen günstig kaufen kann.

Alle verfügbaren Folgen