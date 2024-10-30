Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Quatsch Comedy Show

Comedy mit Chris Tall, Laura Brümmer, Dr. Pop und David Kebekus

ProSieben Staffel 1 Folge 12 vom 30.10.2024
Comedy mit Chris Tall, Laura Brümmer, Dr. Pop und David Kebekus

Folge 12: Comedy mit Chris Tall, Laura Brümmer, Dr. Pop und David Kebekus

49 Min. Folge vom 30.10.2024 Ab 12

Das ist mehr als Stand-Up! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Chris Tall, Laura Brümmer, Dr. Pop und David Kebekus.

