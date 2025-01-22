Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 20vom 22.01.2025
49 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12

Jetzt wird um die Wette gelacht - zusammen mit den besten Stand-Up-Comedians Deutschlands schmunzeln wir über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Tony Bauer, Jonas Greiner, Friedemann Weise und Benni Stark.

