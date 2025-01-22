Comedy mit Tony Bauer, Jonas Greiner, Friedemann Weise und Benni StarkJetzt kostenlos streamen
Die Quatsch Comedy Show
Folge 20: Comedy mit Tony Bauer, Jonas Greiner, Friedemann Weise und Benni Stark
49 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Jetzt wird um die Wette gelacht - zusammen mit den besten Stand-Up-Comedians Deutschlands schmunzeln wir über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Tony Bauer, Jonas Greiner, Friedemann Weise und Benni Stark.
Die Quatsch Comedy Show
Genre:Stand-up-Comedy/Kabarett, Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Redseven Entertainment GmbH