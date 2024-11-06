Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Quatsch Comedy Show

ProSiebenStaffel 1Folge 13vom 06.11.2024
49 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12

Das ist mehr als Stand-Up! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Mirja Boes, Yannick de la Pêche, Jochen Falck und Jan van Weyde.

