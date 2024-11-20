Comedy mit Lisa Feller, Negah Amiri und Herr SchröderJetzt kostenlos streamen
Die Quatsch Comedy Show
Folge 15: Comedy mit Lisa Feller, Negah Amiri und Herr Schröder
49 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Das wird extrem lustig! Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die spaßigsten Stand-Up-Comedians Deutschlands auf der Bühne und lachen gemeinsam mit ihnen über witzige Geschichten, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Lisa Feller, Negah Amiri und Herr Schröder.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Quatsch Comedy Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Stand-up-Comedy/Kabarett, Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Redseven Entertainment GmbH