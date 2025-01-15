Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Quatsch Comedy Show

Comedy mit Chris Tall, Luan, Starbugs Comedy und John Doyle

ProSiebenStaffel 1Folge 19vom 15.01.2025
Comedy mit Chris Tall, Luan, Starbugs Comedy und John Doyle

48 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12

Jetzt wird gescherzt! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Chris Tall, Luan, Starbugs Comedy und John Doyle.

ProSieben
