Nach dem Drama ist vor dem DramaJetzt ohne Werbung streamen
Die Realitystar Academy
Folge 16: Nach dem Drama ist vor dem Drama
41 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Auf dem Dancefloor zeigt Jamie Lee-Lola ganz neue Moves und wird zu Revenge Barbie. Wieder ein Schultag voller fehlgeleiteter Flüssigkeiten. Zwischen tiefen Gesprächen über alte Wunden und einer schweißtreibenden Sportprüfung bleibt niemand verschont. Für das schlechteste Team gibt es einen blauen Brief. Während die einen zittern, plant Florians Clique schon den nächsten hinterhältigen Coup. Spoiler: Das nächste Drama lauert schon um die Ecke!
Alle Staffeln im Überblick
Die Realitystar Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Madame Zheng Production GmbH & © Season 1: Joyn