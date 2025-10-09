Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Restposten-Kings

Fenster auf, Kisten raus: Alwin testet Turbo-Logistik

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 09.10.2025
Fenster auf, Kisten raus: Alwin testet Turbo-Logistik

Die Restposten-Kings

Folge 2: Fenster auf, Kisten raus: Alwin testet Turbo-Logistik

46 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 6

Dirk und Marcel feiern ihre Premiere als Aussteller auf der IAW-Messe in Köln. Während Dirk die Messe erkundet, trägt Marcel erstmals die Verantwortung am eigenen Stand. Im Osten checkt Daniel Retouren-Paletten und entdeckt wertvolle Uhren - ein erster Interessent lässt nicht lange auf sich warten. Parallel testet Alwin mit Freund Dave beim Lagerumzug ein neues Logistikkonzept: Fenster auf, Kisten raus - schneller war Packen nie!

Die Restposten-Kings
Kabel Eins
Die Restposten-Kings

Die Restposten-Kings

