Folge 7: Schweißtreibende Umzüge und Feuertaufen
46 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 6
Die Wünnings testen ihre eigenen Produkte: Das geht auf die Puste und auf die Muskeln. Außerdem schaut Dirk beim nächsten Warenkauf genau hin - die Ware erweist sich als mangelhaft. In Zeitz geht Daniel Gottwald ein riskantes Geschäft ein, das ihm einiges abverlangt. Sarah organisiert in Lemgo eine Verkaufssause für ihre Community - ob sich die Mühe lohnt? Und schließlich mischen auch Peter und Olga bei den "Restposten-Kings" mit.
