Ware in Gefahr - Wasserschaden in Daniels' LagerJetzt kostenlos streamen
Die Restposten-Kings
Folge 4: Ware in Gefahr - Wasserschaden in Daniels' Lager
45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6
Dirk und Marcel besuchen einen Großhändler in Holland. Zurück im Lager hilft Sandra bei den Renovierungen. In Gera startet Daniel mit einer Teambesprechung zum neuen Lager, kauft impulsiv über 500 Betten - dann löst ein Wasserschaden Chaos aus. Bei Alwin sorgt Survival-Profi Ottogerd mit Outdoor-Ausrüstung und einer Liegestütz-Challenge für Action.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Restposten-Kings
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins