Die Restposten-Kings
Folge 6: Süße Verführungen und fliegende Fäuste
45 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6
Die Wünnings sagen: Chaos, ade! Marcel schafft im Büro Ordnung und Großhändler-Kollege Dejan kommt wie gerufen, um das Lager zu entlasten. In Zeitz packt Daniel Gottwald mit seinem Team beim Frühjahrsputz an, damit das "Dealer Shopping-Center" in neuem Glanz erstrahlt. Passend dazu gibt es heiße E-Scooter-Deals. Die RetourenBros besuchen die Messe in Ankum und sichern sich dort Schnäppchen - bereit für gute Geschäfte die Fäuste fliegen zu lassen.
