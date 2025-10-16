Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Restposten-Kings

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 16.10.2025
46 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6

In der neuen Folge von "Die Restposten-Kings" sorgt Marcel in Köln mit seiner Lager-Umräumaktion für Chaos und hitzige Diskussionen mit Papa Dirk. Ein Verleger und Frau Sandra schauen überraschend vorbei. Die RetourenBros Martin und Steffen wollen die eine Million Euro Umsatz knacken und erwarten royalen Besuch vom Retouren-Prinzen. Sarah steht vor einer wichtigen Lagerbesichtigung und ihrer Gabelstapler-Premiere.

