Die Ruhrpottwache
Folge 19: Der Falschgeld-Fall
23 Min.Ab 12
Die Kripo-Beamten schreiten ein, als es vor ihrer Wache zum Streit zwischen einem Taxifahrer und seiner Kundin kommt. Sie soll ihm Falschgeld untergejubelt haben. Auf der Wache legt die Frau weitere 2.950 Euro Falschgeld auf den Tisch und beteuert ihre Unschuld. Und: Der Friseurtermin einer Braut eskaliert. Gerade als die Streifenpolizisten eintreffen, rammt die Auszubildende des Friseursalons ihre Schere in das teure Kleid der Braut und verletzt sie dabei.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln