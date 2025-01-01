Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmutzige Geschäfte in der Grosswäscherei

SAT.1Staffel 1Folge 3
43 Min.Ab 12

Die Polizisten werden nach einem Streit in die JVA gerufen. Daraufhin will ein Häftling mit dem LKW der Wäscherei fliehen. Als die Beamten ihn stoppen, entdecken sie nicht nur saubere Wäsche im Laderaum. - Eine verängstigte Frau will auf der Wache ihre eigene Vermisstenanzeige zurücknehmen. Das kommt der Polizistin verdächtig vor und sie hakt nach. Schließlich rückt die Frau mit der Wahrheit heraus und jetzt zählt jede Minute, um das Leben eines Mädchens zu retten.

SAT.1
