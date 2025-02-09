Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Der pädophile Stiefvater

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 09.02.2025
Folge 5: Der pädophile Stiefvater

43 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12

Ein Schüler hat die Polizei um Hilfe gerufen, weil er von einem Auto verfolgt wird. Nur im letzten Moment können die Beamten verhindern, dass der Junge von dem Wagen umgefahren wird. Wer hat es auf ihn abgesehen? - Eine Frau steigt auf dem Hof der Wache mit einem Koffer aus dem Auto, doch der Fahrer rennt ihr hinterher und will ihr das Gepäckstück entreißen. Dabei platzt der Koffer auf und es regnet hunderte Geldscheine. Was das zu bedeuten hat, ermitteln die Beamten sofort.

