SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 26.01.2025
43 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Ein Streit um ein gefundenes Portemonnaie eskaliert und die Streifenpolizisten müssen schlichten. Als sie die Fundstelle untersuchen, fällt ihnen eine Schleifspur auf, die in den Wald führt. Dort entdecken sie einen geknebelten Mann - er wurde von einem Unbekannten niedergeschlagen. - Ein Kind sitzt schon seit geraumer Zeit allein bei sonnigem Wetter im Auto. Eine Passantin informiert die Polizei. Die Beamten befreien das Kind.

SAT.1 GOLD
