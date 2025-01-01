Die Ruhrpottwache
Folge 7: Tauchunfall
43 Min.Ab 12
Die Streifenpolizisten werden zu einem Tauchgasometer gerufen, in dem ein Sportler unter Wasser verunglückt ist. Als die Polizisten ankommen, wird der Mann bereits notärztlich versorgt. Die Polizisten aber entdecken Hinweise, dass das Unglück kein Unfall war, sondern ein Verbrechen dahinter steckt. - Eine Schülerin wurde von einem Straßenhändler um ein Smartphone betrogen und sucht Hilfe bei der Polizei. Anstatt eines coolen neuen Handys hat er ihr eine Attrappe verkauft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln