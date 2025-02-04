Die Ruhrpottwache
Folge 26: Das ist meine Tochter
23 Min.Ab 12
Eine Mutter glaubt, ihre vor zwölf Jahren verschwundene Tochter im Internet gefunden zu haben. Sie wurde damals von ihrem eigenen Vater entführt. Die Kommissare beginnen mit ihren Ermittlungen. Und: Die Streifenbeamten werden von einer Frau gerufen, weil sich ihr Bruder und ein anderer Mann auf dem Hof einer Baufirma ein Duell mit zwei Baggern liefern. Die Beamten müssen alles riskieren, um die Streithähne zu stoppen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln