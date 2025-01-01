Die Ruhrpottwache
Folge 27: In die Luft gejagt
23 Min.Ab 12
Eine Frau ist in großer Sorge um ihren Neffen, der bei ihr wohnt. Sie hatte ihn beim Kiffen erwischt und kurze Zeit später 700 Euro in seiner Hosentasche beim Waschen entdeckt. Jetzt befürchtet sie, dass ihr Neffe in illegale Machenschaften verstrickt ist ... Und: Die Streifenpolizisten müssen einen heftigen Streit zwischen zwei Motocross-Fahrern schlichten. Daneben steht eine verletzte junge Frau. Der Bruder der jungen Frau soll ihre Cross-Maschine absichtlich manipuliert haben.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln