Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Angst im Nacken

SAT.1Staffel 1Folge 36
Angst im Nacken

Angst im NackenJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 36: Angst im Nacken

23 Min.Ab 12

Auf dem Weg zurück zur Wache beobachten die Kripobeamten, wie ein Mann auf die Straße torkelt. Er hat eine schwerblutende Kopfverletzung und seine Kleidung ist blutverschmiert! Dann bricht er plötzlich zusammen. - Ein Mann besprüht Fenster mit Farbe. Als die Besitzerin ihn davon abhalten will, attackiert er auch die Frau mit der Farbe! Was geht nur in ihm vor?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen