Die Ruhrpottwache

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 76
Folge 76: Verschleppt und ausgenutzt

23 Min.Ab 12

Michael Smolik im Dauereinsatz: Die Polizisten werden von einer besorgten Mutter zu einer Party bei einer Achterbahn gerufen. Ihre Tochter hatte sie darum gebeten, sie abzuholen. Doch jetzt ist sie weit und breit nirgends zu finden. - Auf einem Supermarkt-Parkplatz treffen die Beamten auf einen handfesten und blutigen Streit zweier Männer. Einer von ihnen hat eine große Plastiktüte mit leeren Pfandflaschen bei sich. Sind sie der Grund für die Eskalation?

SAT.1 GOLD
