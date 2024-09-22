Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Erhascht

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 17vom 22.09.2024
Folge 17: Erhascht

42 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12

Eine 39-jährige Mutter ist schockiert: Ihre 16-jährige Tochter bricht beim Sport zusammen! Als die Rettungskräfte eine erste Diagnose stellen, kann sie es kaum glauben. Offensichtlich sind hier Drogen im Spiel! Wutentbrannt schleppt eine Tochter ihren Vater zur Wache, damit dieser Anzeige erstatten kann: Er ist offensichtlich ein Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Für die Tochter ist die Täterin allerdings auch schon gefunden.

SAT.1 GOLD
