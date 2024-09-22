Die Ruhrpottwache
Folge 17: Erhascht
42 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12
Eine 39-jährige Mutter ist schockiert: Ihre 16-jährige Tochter bricht beim Sport zusammen! Als die Rettungskräfte eine erste Diagnose stellen, kann sie es kaum glauben. Offensichtlich sind hier Drogen im Spiel! Wutentbrannt schleppt eine Tochter ihren Vater zur Wache, damit dieser Anzeige erstatten kann: Er ist offensichtlich ein Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Für die Tochter ist die Täterin allerdings auch schon gefunden.
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln