Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Nicht aus Zucker

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 20vom 06.10.2024
Nicht aus Zucker

Nicht aus ZuckerJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 20: Nicht aus Zucker

43 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Eine 15-jährige Diabetikerin vergisst ihr Insulin zuhause, bevor sie in ein Basketballcamp fährt. Besorgt macht sich die Mutter auf dem Weg dorthin. Vor Ort erfährt sie, dass ihre Tochter nie dort angekommen ist. - Und: Ein flüchtiger 15-Jähriger wird von der Polizei aufgegriffen, nachdem er einen Car-Sharing-Wagen gestohlen und danach zu Schrott gefahren haben soll.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen