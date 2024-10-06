Die Ruhrpottwache
Folge 20: Nicht aus Zucker
43 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Eine 15-jährige Diabetikerin vergisst ihr Insulin zuhause, bevor sie in ein Basketballcamp fährt. Besorgt macht sich die Mutter auf dem Weg dorthin. Vor Ort erfährt sie, dass ihre Tochter nie dort angekommen ist. - Und: Ein flüchtiger 15-Jähriger wird von der Polizei aufgegriffen, nachdem er einen Car-Sharing-Wagen gestohlen und danach zu Schrott gefahren haben soll.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln