Die Ruhrpottwache
Folge 4: Sprit im Blutr
42 Min.Ab 12
Ein 13-jähriger Junge ist nach einem Streit mit dem Auto seines Stiefvaters davongerast. Kurz darauf geht eine Unfallmeldung mit Personenschaden bei der Polizei ein. - Eine Frau kommt mit einem Hund auf die Wache. Sie wurde von unseriösen Hundeverkäufern betrogen und ausgeraubt! - Die Streifenpolizisten werden zu einem Spielplatz gerufen. Dort sollen Böller in der Nähe des Sandkastens hochgegangen sein, gerade als Kinder dort gespielt haben.
