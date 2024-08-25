Hoch, Höher, am HöchstenJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 7: Hoch, Höher, am Höchsten
43 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12
Die Streifenpolizisten werden zu einem verletzten jungen Mann gerufen. Dieser ist beim Versuch ein Gebäude hochzuklettern abgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Ein alter Mann bricht aufgrund von falschen Medikamenten während seiner Geburtstagsfeier zusammen. Doch wer will dem alten Mann Schaden zufügen? Und: Die Streifenpolizisten fahren soeben an einem Fabrikgelände vorbei, als ihnen eine verdächtige Situation zwischen zwei Erwachsenen und einem Jungen auffällt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln