Die Ruhrpottwache
Folge 9: Kampf der Giganten
43 Min.Ab 12
Eine hochschwangere Frau bleibt schockiert vor ihrem Haus stehen: Vor dem Haus liegen die Spielsachen des ungeborenen Babys und das Kinderbett liegt zertrümmert daneben. Was hat das nur zu bedeuten? Sofort ruft sie die Polizei. Auf dem Weg zur Wache fällt den Kripobeamten starker Rauch auf, der aus einem gekippten Fenster eines Mehrfamilienhauses kommt. Sofort stoppen sie und laufen mit einem Feuerlöscher bewaffnet in das Haus!
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln