Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Die Umzugsentführung

SAT.1Staffel 7Folge 21
Die Umzugsentführung

Die UmzugsentführungJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 21: Die Umzugsentführung

43 Min.Ab 12

Eine 33-Jährige beauftragt ein Umzugsunternehmen, um ihr Hab und Gut in das neue Heim zu bringen. Voll bepackt macht sich der Umzugstransporter auf den Weg. Seltsamerweise ist auch die 11-jährige Tochter ab dem Zeitpunkt verschwunden! Doch das ist nicht alles, denn plötzlich steht ein weiterer Umzugstransporter vor der Tür ... - Und: Eine 35-Jährige macht sich Sorgen um ihre 19-jährige Schwester.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen