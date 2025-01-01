Die Ruhrpottwache
Folge 23: Im Wespennest
43 Min.Ab 12
Eine hochschwangere Frau wird in ihrer Nachbarschaft des Diebstahls bezichtigt. Für die Beamten ist schnell klar, dass es sich um Rufmord handelt. Als das Diebesgut jedoch in der Garage der Beschuldigten auftaucht, ist die Sache nicht mehr so klar. - Einer Frau ist ein Kind zugelaufen. Woher der kleine Junge kommt, scheint völlig unklar. Wenige Anhaltspunkte führen die Beamten letztlich zu der Halbschwester der Frau, die in Gefahr ist.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln