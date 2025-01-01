Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Im Wespennest

SAT.1Staffel 7Folge 23
Im Wespennest

Die Ruhrpottwache

Folge 23: Im Wespennest

43 Min.Ab 12

Eine hochschwangere Frau wird in ihrer Nachbarschaft des Diebstahls bezichtigt. Für die Beamten ist schnell klar, dass es sich um Rufmord handelt. Als das Diebesgut jedoch in der Garage der Beschuldigten auftaucht, ist die Sache nicht mehr so klar. - Einer Frau ist ein Kind zugelaufen. Woher der kleine Junge kommt, scheint völlig unklar. Wenige Anhaltspunkte führen die Beamten letztlich zu der Halbschwester der Frau, die in Gefahr ist.

