Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Liebeshungrig

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 26vom 01.12.2024
Liebeshungrig

LiebeshungrigJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 26: Liebeshungrig

43 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Der Lieferwagen eines Cateringunternehmens wird manipuliert und es kommt zum Crash! Die Konkurrentin des Unternehmens scheint zunächst unschuldig, doch ein schlüpfriges Geheimnis soll ihre Mittäterschaft entlarven. - Die Beamten müssen einen Einbruch aufklären, der durch eine Puppe mit Sprechfunktion verursacht wurde. - Eine Radtour im Kreise der Familie endet in einem gefährlichen Unfall. Hat jemand die Räder manipuliert?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen