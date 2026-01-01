Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Folge 11

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 31
Folge 11

Folge 11Jetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 31: Folge 11

43 Min. Ab 12

Eine Frau ist schockiert: Sie hat ihren Mann während des Schlafwandelns angegriffen und dabei gefährlich verletzt! - Die Existenz eines älteren Mannes steht auf dem Spiel: Er und sein Buchladen werden schikaniert! - Attentat auf eine Sportstudio-Besitzerin: Jemand hat die Trainingshandschuhe der Frau von innen mit Rasierklingen bestückt und somit schwere Verletzungen verursacht! Wer hat es auf die Frau abgesehen und weshalb?

