Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Vielen Dank für die Blumen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 32vom 03.11.2024
Vielen Dank für die Blumen

Vielen Dank für die BlumenJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 32: Vielen Dank für die Blumen

42 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12

Ein Mann wurde brutal überfallen. Kurioserweise wurde er nicht um sein Portemonnaie bestohlen, sondern nur um die Blumen. Ein blinder Mann ist Zeuge. Kann er den Beamten wirklich weiterhelfen? - Vor einem verlassenen, aber geöffneten Imbiss machen die Kunden eine erschreckende Entdeckung: Vor dem Lager ist eine Blutlache! - Eine böse Überraschung erwartet den Besitzer einer Tanzschule, als er den Übungsraum betritt: Jemand hat eine Beschimpfung gegen ihn an die Wand gemalt!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen