Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Wahrheit und Pfand-asie

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 37
Wahrheit und Pfand-asie

Wahrheit und Pfand-asieJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 37: Wahrheit und Pfand-asie

43 Min.Ab 12

Zwei Jugendliche schlagen mit Bierflaschen auf eine hilflose Pfandflaschensammlerin ein, bis ein mutiges Mutter-Tochter-Gespann die Polizei ruft. - Einer Frau wird das gesamte Konto leer geräumt und sofort beschuldigt sie ihren Ex-Freund, der vehement behauptet, unschuldig zu sein. - Im Park wartet eine junge Frau vergeblich auf ihren Freund und vor Ort entdeckt sie seine blutverschmierten Schuhe!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen