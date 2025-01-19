Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Diamantenfieber

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 38vom 19.01.2025
Diamantenfieber

DiamantenfieberJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 38: Diamantenfieber

43 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12

Einem Juwelier werden wertvolle Schmuckstücke geklaut: Er verdächtigt sofort seine Haushaltshilfe, doch diese wurde von dem Täter überfallen und eingesperrt. - Der Hund einer Frau wird von einer ihrer Freundinnen gefunden, doch von der Frau fehlt jede Spur, weshalb sie direkt die Polizei kontaktiert. - Eine Mutter will ihren neunjährigen Spross vom Sportunterricht abholen, doch der Junge ist nirgends zu finden!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen