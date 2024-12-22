Die Ruhrpottwache
Folge 42: Schuld ohne Sühne
43 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12
Eine Frau entdeckt durch das Fenster ihrer Nachbarin, wie diese sexuell bedrängt wird und ruft sofort die Polizei. Als die Beamten das Opfer nach dem Überfall befragen, behauptet sie, dass es keinen sexuellen Übergriff gegeben habe. Warum verschweigt sie die Tat? - Ein sturzbetrunkener Mann soll sich am Sparkästchen bedient haben. - Die Besitzerin eines Elektroladens vermutet, dass der Aushilfsjunge regelmäßig Ware stiehlt und diese weiterverkauft.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln