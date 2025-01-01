Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Geplatzte Party

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 48
Geplatzte Party

Die Ruhrpottwache

Folge 48: Geplatzte Party

43 Min.Ab 12

Wegen einer Drogenüberdosis bricht ein junger Mann plötzlich zusammen, doch seine Mutter ist sich sicher: Er würde niemals freiwillig Drogen nehmen! - Eine Tanzlehrerin wird von zwei maskierten Typen im Parkhaus angegriffen. Es soll sich herausstellen, dass ein großes Missverständnis hinter der gefährlichen Aktion steckt. - Die Beamten müssen sich um einen Mann kümmern, der aufgrund einer giftigen Substanz mit starken Schmerzen kämpft.

