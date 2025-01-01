Die Ruhrpottwache
Folge 49: Happy Birthday
43 Min.
Eine begeisterte Triathletin wird überfallen, damit sie nicht am bevorstehenden Wettkampf teilnehmen kann! - Ein Autounfall an einer Kreuzung ruft die Beamten auf den Plan! Es soll sich herausstellen, dass ein gefälschtes Stoppschild der direkte Weg zu einem geplanten Versicherungsbetrug sein sollte. - Eine Frau wird von ihrer Mutter als vermisst gemeldet, da sie ohne eine Erklärung, nicht zu einem wichtigen Termin erschienen ist.
Die Ruhrpottwache
